Der DFB zeigte in der Özil-Debatte zunächst ein gutes Krisenmanagement, findet der Managementexperte Bodo Antonic. Doch die Kritik des Teammanagers Bierhoff an Özil nach dem WM-Aus hält er für desaströs.

Seit Wochen steht der deutsche Nationalspieler Mesut Özil in der Kritik wegen seines Auftritts mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Der DFB hat den Spieler zunächst verteidigt, jüngst jedoch sagte Teammanager Oliver Bierhoff in einem Interview, man hätte vielleicht besser "sportlich auf Özil verzichten" sollen - und steht nun selbst in der Kritik. Wie bewerten Sie, was da passiert ist?Hier wird mit Özil ein Mitarbeiter in einer Art und Weise bloßgestellt, die inakzeptabel ist. Zuerst passiv, indem er nicht gegen die Angriffe verteidigt wurde. Dann aktiv, indem der Teammanager den Spieler öffentlich kritisiert hat. Aus Managementsicht ist klar: Wenn negativ über einen Mitarbeiter gesprochen wird und das Management sich nicht vor ihn stellt, dann klagen die Mitarbeiter zu Recht über Illoyalität.

Tun wir so, als wäre der DFB ein normaler Konzern, die Nationalmannschaft darin ein Tochterunternehmen. Oliver Bierhoff ist also der Manager und Mesut Özil der Mitarbeiter, der wegen eines Fauxpas - was noch zu klären wäre - im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit steht. Wie hätten die Beteiligten sich richtig verhalten?Würde einer meiner Mitarbeiter von einem Kunden bloßgestellt und attackiert, bin ich als Führungskraft gefordert, zu sagen: ‚Leute, jetzt mal langsam, ihr greift hier meinen Mitarbeiter an, das möchte ich nicht. Wir klären jetzt erst einmal die Fakten, und wenn die geklärt sind, dann werde ich als Vorgesetzter dazu etwas sagen.' Ich verlange von meinen Mitarbeitern Loyalität, und umgekehrt ist es genauso. Wenn wir das nicht einhalten, haben wir kein Vertrauen mehr und dann funktioniert der Laden nicht.

Wie ist mit den Angriffen und Beleidigungen vonseiten der Fans umzugehen?Das ist schwieriger zu parieren, weil sie so diffus sind. Ich meine aber in aller Deutlichkeit wahrgenommen zu haben, dass Herr Grindel und Herr Bierhoff trotz ihrer Führungsrolle in der Öffentlichkeit agiert haben, wie ich sie mir von meinem Vorgesetzten nicht wünschen würde. Wenn der Vorgesetzte sich in der Öffentlichkeit hinstellt und über einen Mitarbeiter solche Kritik äußert, dann haben wir einen ...

