Berlin, Zürich (ots) - Beekeeper hat seine DSGVO-konforme Lösung als erster Anbieter nach ISO 27001 zertifizieren lassen. Damit hat des SaaS-Start-up nachweislich alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass Daten gemäß aktuellen Sicherheitsrichtlinien verarbeitet werden und die Kunden Produkte und Dienstleistungen ohne Risiko nutzen können. Mit dem Datenschutzzertifikat belegt Beekeeper erneut sein Versprechen, alles für die Sicherheit der Kundendaten zu tun.



Für die Zertifizierung hat sich Beekeeper einer unabhängigen Bewertung und intensiven Prüfung durch die Zertifizierungsstelle TÜV Rheinland unterzogen. Damit ist sichergestellt, dass die Software-Plattform die Anforderungen des Standards ISO 27001 erfüllt. Der von der International Organization for Standardization (ISO) und der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebene internationale Standard schützt geistiges Eigentum, Mitarbeiterdaten und weitere Informationen, die Beekeeper von Dritten anvertraut werden.



"Die Zertifizierung gehört zu den strengsten internationalen Standards für Informationssicherheit, der Menschen, Prozesse und Technologien umfasst. Dieser dreigliedrige Ansatz schützt Informationen und reduziert technologiebasierte Risiken und andere Bedrohungen, wie schlecht informierte Mitarbeiter oder ineffektive Verfahren", sagt Dr. Amir Ameri, Datenschutzbeauftragter bei Beekeeper. "Mit der Zertifizierung können sich unsere Kunden, wie etwa Betreiber internationaler Hotelketten, darauf verlassen, dass Informationen, die sie über unsere Plattform austauschen, sicher und geschützt sind."



Die Beekeeper AG mit Hauptsitz in Zürich ist führender Anbieter von mobilen Lösungen zur Kommunikation und Kollaboration. Die nach ISO 27001 zertifizierte Software-Plattform richtet sich an Unternehmen mit einer Großzahl an gewerblichen oder mobilen Mitarbeitern, die nicht über einen PC-Arbeitsplatz verfügen. Herzstück ist eine sichere und datenschutzkonforme Mitarbeiter-App. Beekeeper unterstützt seit 2012 Firmen in über 130 Ländern und beschäftigt 150 Mitarbeiter an fünf Standorten weltweit. Zu den Kunden gehören Media Markt, Leonardo Hotels, Europapark, Mann+Hummel, Marché oder die Münchner Verkehrsgesellschaft. www.beekeeper.de



