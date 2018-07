Die Projektentwicklungsgesellschaft Strabag Real Estate GmbH (SRE) hat einen Verkauf zu vermelden. Die S-Immobilienvermögen GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der Sparkasse Pforzheim Calw, erwarb die 8.400 m² große Büroimmobilie Lift-Off , die erst kürzlich Richtfest feierte. Anfang 2019 soll das auf dem ehemaligen Flugfeld in Böblingen/Sindelfingen errichtete Objekt bezogen werden. Herbert Finck, Prokurist bei S-Immobilienvermögen GmbH & Co. KG, erläutert: "Wir sind davon überzeugt, dass das Flugfeld Böblingen/Sindelfingen zu den prosperierenden Standorten in der Region zählt. Da uns die Bauqualität der Strabag Real Estate schon mehrfach überzeugt hat, kauften wir das Objekt im Rahmen eines Forward...

Den vollständigen Artikel lesen ...