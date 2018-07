FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder (CDU), will den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung doppelt so stark senken, wie es bisher mit dem Koalitionspartner SPD vereinbart ist. Da könne man noch mehr machen, sagte Kauder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vereinbart sei eine Senkung um 0,3 Prozent, er halte 0,6 Prozent für möglich.

"Dann wäre immer noch eine Rücklage in der Versicherungskasse von deutlich mehr als 20 Milliarden Euro vorhanden", fügte er hinzu. Man könne nicht erwarten, dass die Wirtschaft "ewig so gut läuft". Die Gefahr einer konjunkturellen Delle ist seiner Einschätzung nach durchaus vorhanden, unter anderem wegen des Handelskonflikts mit den USA. "Wir sollten verantwortungsvoll dagegensteuern", so Kauder.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2018 10:54 ET (14:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.