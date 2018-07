Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Ende Juni dieses Jahres gab die chinesische Handelskammer die 100 erfolgreichsten chinesischen Einzelhändler des Jahres 2017 bekannt. Die Dashang Group befand sich unter den ersten drei, nur knapp hinter Tmall und JD. Als größter Kaufhauskonzern im Nordosten Chinas brachte die Dashang Group Tiangou Net heraus, eine digitale Shopping-App, die ein komfortableres Einkaufserlebnis verspricht.



Möchte man im nördlichen Teil Chinas einkaufen gehen, so unterstützt die App in vielen Städten bei der Parkplatzsuche. Ist man mit dem Preis der gewählten Bekleidung unzufrieden, so kann ein entsprechendes Foto über die App hochgeladen werden, um gelegentlich durch Nachrichten über Preisnachlässe informiert zu werden. Verkäufer und Verkäuferinnen machen Fotos und Videos verschiedener interessanter Szenarien und Produkte im Geschäft, so dass man die Gefahr umgeht, seine bevorzugten Produkte zu verpassen. Künstliche Intelligenz macht es möglich, mit einem Shopping-Guide in Form eines Roboters Kontakt aufzunehmen, um auf diese Weise sämtliche benötigten Informationen zu erhalten.



Die Dashang Group umfasst über 400 Warenhäuser und Geschäfte in mehr als 80 großen und mittelgroßen Städten über 15 Provinzen verteilt. Tiangou Net macht traditionelle Warenhäuser zu Warenhäusern der Zukunft. Von 2014 bis 2017 konnte Tiangou Net mit über 10 Millionen Nutzern 30 Milliarden Yuan durch Transaktionen erwirtschaften und wurde somit zu einem der erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen Chinas.



In der ersten Jahreshälfte 2018 setzte Tiangou Net sein rapides Wachstum fort und konnte durch die elektronischen Geschäftsabwicklungen von Mitgliedern über 20 Milliarden Yuan erzielen. 2,5 Milliarden Yuan, die durch diese Transaktionen erwirtschaftet wurden, wurden via Tiangou Net bezahlt.



Im Gegensatz zu Tmall und JD sieht Tiangou Net es als seine Aufgabe, die herkömmliche Lebensmittelindustrie weitreichend mit dem Internet zu integrieren. Tiangou Net möchte zehntausende chinesische Warenhäuser bei der Transformation zu Warenhäusern der Zukunft unterstützen, was auf großen Anklang und Lob im Handelsministerium der Volksrepublik China (MOFCOM) stieß.



Liu Sijun, Präsident der Dashang Group, erklärte, dass die Dashang Group und Tiangou Net durch das weitreichende Errichten einer digitalen und intelligenten E-Commerce-Plattform traditionelle Geschäftsabläufe transformieren, eine allumfassende Business-Revolution beschleunigen und die technologischen Innovationen eines Ökosystems, in dem Big Data fließt, fördern möchte.



Seit der Gründung 1995 agiert die Dashang Group getreu dem Motto "unsere Produkte müssen die besten sein". Diesem Grundsatz folgend bemüht sich die Dashang Group weltweit die qualitativ hochwertigsten Produkte ausfindig zu machen, diese in den chinesischen Markt einzuführen und mehreren hundert Millionen chinesischen Verbrauchern anzubieten. Die Dashang Group hat bereits australisches Wagyu-Rindfleisch, Black Angus, Kirschen und Äpfel aus Tasmanien, französisches Bier aus Chateau Largo und deutsches Bier nach China gebracht.



Laut des Vorstandsvorsitzenden Niu Gang hofft die Dashang Group, zukünftig weitere Qualitätsprodukte einzuführen und chinesischen Verbrauchern überlegtere, komfortablere und bequemere Dienstleistungen bieten zu können.



