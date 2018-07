FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifkonflikt zwischen T-Systems und der Gewerkschaft Verdi hat die Arbeitgeberseite am Donnerstag ein Angebot vorgelegt. T-Systems will den tariflich Beschäftigten demnach eine 100-prozentige Unternehmenszielerreichung für das Jahr 2018 zusichern. In den vergangenen Jahren lag die Zielerreichung aufgrund der wirtschaftlichen Situation von T-Systems deutlich darunter. Außerdem sollen die Gehälter ab dem 1. April 2019 um 1,6 Prozent steigen.

Zudem bietet T-Systems den Verzicht auf betriebsbedingte Beendigungskündigungen an. So soll der aktuell bis zum 31. Dezember dieses Jahres bestehende Schutz um zwei Jahre verlängert werden. T-Systems strebt dabei eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2019 an. Verdi fordert bislang eine Entgelterhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

