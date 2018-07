Erfolgsfaktor Mitarbeiter: Die Tourismusregion Zell am See-Kaprun startet als erste Destination Österreichs das Projekt "Team4U"



Zell am See-Kaprun (ots) - Team4U: Ein ausgefeiltes Programm zur Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung. Das wegweisende Projekt besteht aus den vier Initiativen Job4U, Community4U, Academy4U und Benefits4U und soll Arbeitskräfte nicht nur motivieren, in die Region zu kommen, sondern auch zu bleiben oder ihren Lebensmittelpunkt ganz in die Region zu verlegen. Team4U ist damit nicht nur Pilotprojekt, sondern ein Meilenstein in der modernen Tourismuswirtschaft. Das Projekt startet am 12. Juli 2018.



Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), erklärt: "Die Ressource Mensch ist im Tourismus unser wichtigster und wertvollster Faktor, aber eben auch ein zunehmend limitierter. Denn: Die Work-Life-Balance wird immer wichtiger - gerade bei den nächsten Generationen. Je bessere Angebote wir auch für die Life-Balance auf betrieblicher Ebene und als Region bieten können, umso eher werden wir Mitarbeiter finden, die gerne bei uns und mit uns in eben diesen Regionen und ihren Betrieben arbeiten."



"Eine der entscheidenden Stärken im österreichischen Tourismus ist die Begegnungsqualität", ergänzt Dr. Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung. "Den Menschen, denen der Gast in Österreich begegnet, kommt daher besondere Bedeutung zu. Kompetente und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Tourismusbranche zu begeistern, wird auch in Zukunft einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren sein. Ich freue mich, dass mit Team4U ein Vorzeigeprojekt mit dem Ziel der nachhaltigen Mitarbeitergewinnung und -bindung an den Start geht, und wünsche allen Beteiligten viel Erfolg."



"Der Arbeitskräftemangel und die damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderungen sind im Tourismus Realität", schließt Mag. Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun. "Deshalb sind wir besonders stolz darauf, als erste touristische Region in Österreich ein derartiges Mitarbeitergewinnungs- und bindungsprogramm anbieten zu können."



Zwtl.: Mit vier Säulen zum Erfolg



Die vier Kernelemente des Pilotprojekts sind die Initiativen Job4U, Community4U, Academy4U und Benefits4You. Sie bieten in entsprechenden Bereichen wertvolle Hilfestellung und Vorteile.



Unter Job4U werden konkrete Stellenangebote gebündelt und ständig aktuell online präsentiert. Unterteilt in verschiedene Kompetenzfelder von Küche über Service bis Haustechnik ermöglichen sie es interessierten Kräften, gezielt nach der passenden Stelle zu suchen und sich direkt zu bewerben.



Community4U unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, sich in der Region ein persönliches soziales Netzwerk aufzubauen - und das nicht nur inner-, sondern auch überbetrieblich. Der gegenseitige Austausch wird über eine eigens angelegte Facebook-Community gefördert. Angebote zur gemeinsamen Freizeitgestaltung runden das Programm ab, fördern den Teamspirit und bieten gerade Arbeitskräften, die neu in der Region sind, eine erste Anlaufstelle für gemeinsame Aktivitäten.



Mit Academy4U ruft Zell am See-Kaprun ein eigenes Bildungsprogramm ins Leben, das mit einer LEADER Förderung (Förderprogramm der Europäischen Union für den ländlichen Raum) unterstützt wird. Die persönliche und berufliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter steht dabei im Vordergrund. In Kursen, Seminaren, Workshops und auf einem Wissens-Onlineportal werden ab Herbst 2018 Inhalte über die Region vermittelt.



Das i-Tüpfelchen der Kampagne bildet Benefits4U. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmender Betriebe erhalten die Benefits4U-Card und können damit attraktive Angebote in der Region mit bis zu 50 Prozent Rabatt nutzen. Günstiger einkaufen, preiswertere Sport- und Freizeitangebote oder attraktive Wellness- und Beautybehandlungen sind mit der Rabattkarte möglich. Insgesamt nehmen bereits 25 Rabatt-Partnerbetriebe in Zell am See-Kaprun teil. Alle Informationen zu Team4U unter: [www.team4U.at] (http://www.team4u.at/)



Zahlreiche touristische Betriebe in Zell am See-Kaprun sind bereits Teil von Team4U und es kommen ständig neu Unternehmen dazu, die ihren Mitarbeitern diese Vorteile ermöglichen wollen. Für die Zukunft soll das Team4U-Programm um weitere Säulen ergänzt werden. Im Gespräch sind Themen wie Kinderbetreuung, die Schaffung von Wohnraum oder zusätzliche Ausbildungsstellen.



Zwtl.: Über Zell am See-Kaprun:



Gletscher, Berge und See - die österreichische Ganzjahres-Destination Zell am See-Kaprun vereint die gesamte Vielfalt der Alpen. In dem einzigartigen Naturparadies am Rande des Nationalparks Hohe Tauern finden Sportler, Aktivurlauber, Familien und Erholungssuchende im Sommer wie im Winter abwechslungsreiche Erlebniswelten. Dazu gehören die Gipfelwelt 3.000 auf dem Kitzsteinhorn, dem einzigen Gletscherskigebiet im Salzburger Land, das Familiengebiet Maiskogel, der Hausberg Schmittenhöhe sowie der trinkwasserklare Zeller See und die mehrfach ausgezeichnete 36-Loch-Golfanlage. Tradition und Authentizität spiegeln sich in den Veranstaltungen und kulinarischen Spezialitäten der Region wider. Sportereignisse der Extraklasse wie die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft 2015 und der Großglockner Ultra-Trail zieht es in die atemberaubende Bergwelt. Die Hotellerie begeistert mit dem Salzburger Hof, dem einzigen Fünf-Sterne-Superior-Hotel in der Region. Entspannung finden Gäste in der 20.000 Quadratmeter großen Wasser- und Wellness-Welt im Tauern Spa sowie in vielen weiteren traditionellen Verwöhnhotels.



