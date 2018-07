Der kriselnde US-Konzern General Electric (GE) macht mal wieder Schlagzeilen. Anders als in der Vorwoche, als der GE-Generaldirektor für Lateinamerika wegen Korruptionsverdacht verhaftet wurde, ist die neueste Meldung jedoch äußerst positiv: General Electric ist maßgeblich an zwei Milliardenaufträgen in Bangladesch beteiligt, wie die englischsprachige Zeitung The Daily Star berichtet. Der Bau von mehreren Kraftwerken, die aus Flüssiggas (LNG) Strom generieren sollen, hat ein Gesamtvolumen von ... (Achim Graf)

