Osram Licht ist in den vergangenen Tagen an den Finanzmärkten oft "gesucht" worden. Offenbar trauen viele Analysten und Investoren dem derzeitigen Trend noch nicht so ganz. Warum? Der charttechnische Abwärtstrend ist aus Sicht der Experten eindeutig. Seit dem Top zum Jahresbeginn geht es fast stetig nach unten. Von Mai bis Juni konnte Osram Licht noch eine kleine Pause auf dem Weg nach unten einlegen und in Höhe von 50 Euro einen Boden ausbilden.

Dieser hielt jedoch Mitte Juni dem Druck der ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...