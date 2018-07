Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag in der Gewinnzone beendet. Der ATX stieg um 20,93 Punkte oder 0,64 Prozent auf 3.273,06 Einheiten. Auftrieb erhielten die Märkte zunächst von guten Vorgaben aus Asien. Zudem sorgte das Bekenntnis des US-Präsidenten Donald Trump zum NATO-Bündnis für Beruhigung am Markt. Zur Wochenmitte hatte noch der weiter ausufernde Handelskonflikt zwischen den USA und China für Aufsehen gesorgt. Aber auch von der Konjunkturseite gab es Positives zu berichten: So hat die Industrieproduktion in der Eurozone im Mai angezogen.

In Wien waren unter anderem OMV (plus 2,39 Prozent) und Verbund (plus 2,45 Prozent) gesucht. Auch für die beiden Bankwerte Raiffeisen (plus 1,82 Prozent) und BAWAG (plus 1,23 Prozent) ging es klar bergauf. Bei der Erste Group fiel der Kurszuwachs mit plus 0,23 Prozent etwas moderater aus.

Dagegen rutschten die Aktien der Voestalpine um 3,35 Prozent auf 369,49 Euro ab und belegten damit den letzten Platz auf der Wiener Kurstafel. Wegen illegaler Preisabsprachen und des Austauschs wettbewerblich sensibler Informationen hat das deutsche Bundeskartellamt gegen sechs Edelstahlunternehmen, einen Branchenverband und zehn verantwortliche Personen eine Geldstrafe von in Summe rund 205 Millionen Euro verhängt. Die Voestalpine diente als Kronzeuge und geht daher straffrei aus./bel/mad/APA/nas

AXC0292 2018-07-12/18:17