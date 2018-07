Nachdem es bei VW zuletzt Zahlen zum Absatz der Marke "Volkswagen" im ersten Halbjahr gegeben hatte (da hatte es einen Anstieg von 6,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gegeben), wurden inzwischen auch die Halbjahreszahlen in Bezug auf den Absatz der Tochter Audi veröffentlicht. Und die Zahlen sehen auf den ersten Blick gut aus. Konkret: Die Höhe der kumulierten Verkäufe von Audi (von Anfang Januar bis Ende Juni 2018) lag demnach bei "rund" 949.300 Fahrzeugen - was einem Plus von 4,5% gegenüber ... (Peter Niedermeyer)

