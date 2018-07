Rolf Morrien beschäftigt sich in einer neuen Buchreihe mit den Anlagestrategien der bekanntesten Großinvestoren. Was können Sie als Privatanleger von den Meistern des Fachs lernen? Den Auftakt macht Warren Buffett, der mit seiner Holding Berkshire Hathaway seit mehr als fünf Jahrzehnten dauerhaften Erfolg im Aktienhandel feiert. Die Verehrung, die dem Mann in Börsenkreisen entgegenschlägt, lässt sich auch sehr leicht nachvollziehen.

Unter der Führung von Buffett hat seine Beteiligungsgesellschaft ... (Rolf Morrien)

Den vollständigen Artikel lesen ...