Deftige Rücksetzer für BHP Billiton am Mittwoch. Es ging um 3,6 % nach unten. Die bisherige charttechnische Aufwärtsformation scheint zu brechen. Nun kommt es auf die nächsten Tage an. Es kann in beide Richtungen deutliche Bewegungen geben. Konkret: Der Wert befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend. An sich. Denn: Jetzt sind die Kurse auf weniger als 19 Euro nach unten gefallen. Dies signalisiert wiederum eine mögliche charttechnische Trendwende. Fallen die Notierungen auch unter ... (Moritz von Betzenstein)

