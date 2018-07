Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag deutlich zugelegt und damit die Abgaben des Vortags wieder wettgemacht. Angetrieben von starken Kursavancen der Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche überschritt der Leitindex SMI am Nachmittag gar wieder die zuletzt im Mai erreichte Schwelle von 8'800 Punkten. Die Sorgen um den am Vortag eskalierten Handelsstreit seien wieder in den Hintergrund getreten, hiess es im Handel.

Zur Beruhigung der europäischen Märkte trug auch ein klares Bekenntnis von US-Präsident Donald Trump zur Nato am Gipfel des Verteidigungsbündnisses bei. Allerdings warnten Beobachter, dass die optimistische Stimmung angesichts der erhöhten Spannungen kurzlebig sein könnte. In den Fokus rückte zudem die anlaufende Berichtssaison, wobei die ersten am hiesigen Markt vorgelegten Semesterzahlen von den Anlegern durchzogen aufgenommen wurden.

Der SMI schloss um 1,56% im Plus auf dem Stand von 8'818,19 Punkten und damit nur knapp unter dem Tageshoch von 8821 Zählern. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 1,09 Prozent auf 1'450,76 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann 1,33 Prozent auf 10'563,57 Zähler.

Stark in der Gunst der Anleger standen am Donnerstag vor allem die Pharma-Schwergewichte Novartis (+4,1%) und Roche (+3,2%), die sich im bisherigen ...

