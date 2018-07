Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den deutschen Aktienmarkt ist es nach dem Rücksetzer des Vortages am Donnerstag nach oben gegangen. Dabei war einmal mehr zu erkennen, dass sich die Investoren im Vorfeld der Berichtssaison und im Hinblick auf mögliche weitere US-Handelsschranken defensiv aufstellen. Aber es gab auch ein paar kursbewegende Nachrichten. Am Ende des Tages schloss der DAX 0,6 Prozent höher bei 12.493 Punkten. Die Bundesanleihen schlossen kaum verändert, die Rendite der Saatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren lag bei rund 0,30 Prozent.

Den Gewinner im DAX stellte FMC mit einem Plus von 2,1 Prozent. Positiv werteten die Analysten von Berenberg, dass in den USA für 2019 höhere Erstattungsbeträge für Dialysebehandlungen angeboten würden als erwartet. Aber auch andere defensive Werte wie Fresenius (plus 1,9 Prozent) und Beiersdorf (plus 1,5 Prozent) schlossen im Plus. Verkauft wurden einmal mehr die Aktien der Banken, so schlossen Commerzbank 1,2 Prozent leichter.

Jede Menge Nachrichten aus dem MDAX

Für Gerresheimer ging es um 9,2 Prozent nach oben. Die Analysten von Berenberg erwarten, dass die Akquisition von Sensile Medical langfristig eine Verbesserung bei Ertragskraft und Cashflow bringe. Der Kauf von für 175 Millionen Euro dürfte zunächst zu einem Margenrückgang, höheren Investitionen und höherer Verschuldung führen, doch das organische Wachstum des Unternehmens langfristig stärken.

Rheinmetall (plus 5,2 Prozent) gelten als einer der Gewinner, sollten die NATO-Alliierten die Militärausgaben nun deutlich schneller steigern. Zalando schlossen 2,1 Prozent im Minus, nachdem der britische Wettbewerber Asos beim Umsatzausblick vorsichtiger geworden war.

Nach einer vermeintlichen Kaufempfehlung durch HSBC mit Kursziel 170 Euro ging es für Pfeiffer Vacuum um 2,7 Prozent nach oben. Deutz stiegen nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg um 3 Prozent. Steinhoff setzten die Aufwärtsbewegung des Vortages fort und zogen um weitere 22 Prozent an - Anleger hofften auf eine Einigung mit den Gläubigern.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 74,2 (Vortag: 86,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,72 (Vortag: 3,34) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner, sechs -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.492,97 +0,61% -3,29% DAX-Future 12.478,00 +0,50% -4,15% XDAX 12.491,23 +0,58% -2,87% MDAX 26.317,15 +0,68% +0,44% TecDAX 2.826,98 +1,17% +11,78% SDAX 12.157,69 +0,76% +2,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,75% +11 ===

