Die US-Unternehmerin Kylie Jenner besitzt ein Vermögen von etwa 900 Millionen Dollar - im Alter von 20 Jahren. Doch sie ist nicht die einzige Frau, die den Sprung vom Promi zur Milliardenunternehmerin geschafft hat.

Im Jahr 2007 startete im amerikanischen Fernsehen eine neue Serie - Keeping up with the Kardashians. Der Inhalt ist schnell erzählt: Eine reiche Familie wird dabei gefilmt, wie sie ihr Leben führt. Eines der Kinder war Kylie Kristen Jenner, damals zehn Jahre alt. Heute ist sie 20 - und hat ein geschätztes Vermögen von 900 Millionen Dollar.

2015 gründete Jenner das Unternehmen Kylie Cosmetics und nutzte ihre Bekanntheit für die eigenen Kosmetikprodukte. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt den Umsatz des Konzerns, der Jenner zu 100 Prozent gehört, auf rund 630 Millionen Dollar. Mit TV- und Werbeeinnahmen kommen nochmal 100 Millionen Dollar dazu.

Jenner wusste ihre Medienpräsenz geschickt in Umsatz umzumünzen - und ist damit kein Einzelfall. Tatsächlich ist Prominenz einer der größten Treiber für den Erfolg der eigenen Produkte. Neben Jenner schafften es in der Vergangenheit immer wieder Models, Schauspielerinnen ...

