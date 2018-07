Der Tourismus stößt an seine Grenzen. Früher wurden Strand- und Stadtbesucher als spendable Fremde angesehen, heute als Vandalen verachtet und angefeindet. Die Reiseindustrie ist alarmiert. Und fängt an, umzudenken.

Wenn der Bürgermeister von Palma de Mallorca, Antoni Noguera, sein größtes Problem sehen will, muss er nur aus dem Fenster seines Rathauses schauen. Auf der Plaça de Cort drängen sich die Touristen, viel Haut, wenig Geschmack. Sie alle wollen hier den Olivera de Cort sehen, den berühmtesten Olivenbaum Mallorcas, 600 Jahre alt. Ein schnelles Selfie, danach geht's rüber zum Starbucks auf einen Red Velvet Cake Creme Frappuccino, anschließend 300 Meter südlich, in die Kathedrale, muss man gesehen haben. Es ist ein Montag im Juli, 30 Grad, Hochsaison. Und Noguera, der 38-jährige Grünenpolitiker, sagt nur ein Wort: "Obergrenze."

2017 besuchten mehr als zehn Millionen Touristen Mallorca, sechs davon Palma. "Ich möchte nicht, dass die Stadt an ihrem Erfolg zugrunde geht", sagt Noguera. Die Urlauber haben den Einwohnern lange Jahre Wohlstand beschert, gewiss. Aber jetzt werden sie von der Masse förmlich erstickt, ächzen unter Wasserknappheit, Lärm und höheren Lebenshaltungskosten - und unter dem Totalverlust eines Lebensraumes für ihren Alltag. Die Mieten sind seit 2013 im Schnitt um 40 Prozent geklettert. Metzgereien und Korbflechtereien sind Edelboutiquen und Ramschläden gewichen. Selbst die Bar Cristal an der Plaça d'Espanya, eine Institution, ist zuletzt unter die Räder gekommen wegen einer Monatspacht von 25.000 Euro.

Pferdeäpfel auf Kreuzfahrer

Daran sind vor allem Ferienwohnungsvermittler wie Airbnb schuld, sagt Noguera. Deren Geschäftsmodelle seien "eine Waffe gegen unsere Wohnungspolitik", denn Touristen bringen Investoren mehr Rendite als Mieter. Nogueras Wähler, die Einwohner von Palma, sehen das ähnlich. Sie stören sich daran, dass die Touristen nicht mehr unter ihresgleichen wohnen, in S'Arenal und Magaluf, in Bettenburgen und Hotelkasernen, sondern gleich nebenan, mit ihrem Müll und ihrem Lärm: der Tourist, mein neuer Nachbar, mein liebster Feind.

Wohl keine Sozialfigur hat in den vergangenen Jahren eine steilere Minus-Karriere hingelegt als der Urlauber. Früher wurden Strand- und Stadtbesucher in Spanien und Italien als spendable Fremde angelockt und als Arbeitsbeschaffer geliebt, später zumindest geduldet und gern gemolken. Heute fallen sie über die ganze Welt her wie Kreuzfahrer und Vandalen - und werden besonders an beliebten Hotspots verachtet und angefeindet.

"Overtourism" nennt die Branche das Phänomen und Problem - und es reicht von Mallorca, Barcelona und Venedig weit über US-Nationalparks und Südafrika hinaus bis nach Neuseeland, wo Wanderer mittlerweile wie Ameisen zum Milford Sound krabbeln (siehe Karte oben). Die Dimension des Problems ist riesig - vor allem in Europa. Die Zahl der Reisenden wird Studien zufolge bis 2030 von gut 1,4 Milliarden auf fast zwei Milliarden pro Jahr steigen. Die Hälfte der Neo-Traveller stammt aus China, die es vor allem westwärts, in historische Hafenstädte und Alpenbergdörfer zieht.

Die Folge: An immer mehr Orten kippt die Stimmung ins Zerstörerische. In Barcelona stießen Anwohner Touristen von ihren Fahrrädern. Andere stoppten einen Bus, besprühten die Fenster, zerstachen die Reifen. Der Tourist als Terrorist und Opfer von Gewalt - "wir dachten, das ist ein Anschlag", so einer der Busreisenden. In Venedig blockierten Aktivisten Kreuzfahrtschiffe auf dem Weg in die Lagune. Und selbst am Jakobsweg von Südfrankreich nach Spanien geht es zunehmend unchristlich zu. "Pilger, haut ab", schmetterten Einheimische Wanderern entgegen, und: "Stinkende Hipster!"

In Palma de Mallorca ist der Unmut besonders groß, wenn im Hafen ein Kreuzfahrtschiff festmacht und bis zu 5000 Passagiere ausspuckt, die als Menschenknäuel die Altstadt verstopfen. Im Internet kursieren Videos von Aktivisten der Gruppe Arran, die im Yachthafen von Palma vor dem Restaurant Mar de Nudos Bengalos entzünden und Gästen Konfetti auf die Teller werfen. Ein Tourismusmanager der Insel berichtet, dass Kreuzfahrer sogar schon mit Pferdeäpfeln beworfen worden seien.

Bürgermeister Noguera distanziert sich von den Krawallen. "Der Tourismus ist Teil unserer Identität. Ich möchte nicht, dass sich die Einwohner davon abgrenzen." Eben deshalb drängt er auf eine Neubesinnung - und reagiert mit einer "Pionierregelung, die weltweit einmalig ist". Ab sofort ist das Vermieten von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in Palma verboten, in Einfamilienhäusern nur unter Auflagen erlaubt. Darüber hinaus darf kein Wohnhaus in der Stadt mehr einem Hotel weichen. "Ich möchte, dass Tourismus auch langfristig unsere Zukunft ist", sagt Noguera. Deshalb sei eine Obergrenze von Vorteil. Geschätzte 80.000 Gästebetten in Hotels, Ferienwohnungen und ankernden Kreuzfahrtschiffen gab es im vergangenen Jahr in Palma. Nogueras Obergrenze: 63.000 bis 65.000.

Tourismus gegen die Euro-Krise

Für die Einwohner dürfte es eine Erleichterung sein. Für die Urlaubsbranche ist sie ein Graus: Mit Mallorca reagiert erstmals ein klassisches Pauschalreiseziel auf den Übertourismus. "Damit geraten das ganze Image der Branche und ihre Wachstumsaussichten ...

