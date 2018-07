(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.07.18 - Technologie-Werte zeigten sich im Handelsverlauf teils deutlich fester. Unter anderem ging es für Wirecard weiter nach oben. Die NASDAQ kletterte zeitweise auf ein Rekordhoch. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 12.492 Punkten. Hier zogen die Papiere von FMC, Fresenius und Linde an. Auf der anderen Seite standen Commerzbank, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...