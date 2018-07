Auf Twitter hat Trump einen Brief von Kim Jong Un veröffentlicht. Nordkoreas Machthaber findet darin anerkennende Worte für den US-Präsidenten.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich nach Angaben des Weißen Hauses in einem Dankesbrief an US-Präsident Donald Trump gewandt. Trump veröffentlichte das in koreanischer Sprache verfasste und mit der Unterschrift Kims versehene Schreiben am Donnerstag auf seinem Twitter-Konto.

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...