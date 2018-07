Weltweit führende Vereinigung für thorakale Malignome führt Umfrage durch, um molekulare Tests weltweit zu verbessern

DENVER, 12. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Internationale Vereinigung für die Erforschung von Lungenkrebs (International Association for the Study of Lung Cancer, IASLC) lädt alle diejenigen, die an molekularen Tests mit Lungenkrebspatienten beteiligt sind, ein, an einer weltweiten Umfrage zur Bewertung der Umsetzung bewährter Verfahren teilzunehmen - mit dem Ziel, schlussendlich weltweite Richtlinien für molekulare Tests zu entwickeln. Um an der weltweiten Umfrage von IASLC zu molekularen Tests bei Lungenkrebs teilzunehmen, besuchen Sie bitte www.iaslc.org/survey (http://www.iaslc.org/survey).



"Das Tempo der wissenschaftlichen Fortschritte bei Lungenkrebs ist extrem schnell", sagte Fred R. Hirsch, MD, PhD und CEO von IASLC. Dr. Hirsch wies auch darauf hin, dass "die Gewährleistung, dass die Patientenversorgung den wissenschaftlichen Fortschritten folgt, ein Verständnis der Umsetzung und Hindernisse für die Einführung neuer Behandlungen erfordert. IASLC ist in einzigartiger Weise für die Erfassung, Nutzbarmachung und Verteilung dieser Daten positioniert, um die Resultate für die Patienten zu ändern."

Zahlreiche Leitlinien (https://www.iaslc.org/capiaslcamp-molecular-testing-guideline) empfehlen die Untersuchung auf onkogene molekulare Treiber wie EGFR, ROS1, ALK und BRAF bei fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit einer histologischen Adenokarzinomkomponente. Therapien, die auf diese spezifischen onkogenen molekularen Treiber abzielen, können diesen Patienten zusätzliche vollwertige Lebensjahre ermöglichen, aber die Kenntnis, dass der Treiber vorhanden ist, ist erforderlich, bevor die Therapie eingeleitet werden kann.

Die Teilnahme von Experten an dieser Umfrage ist entscheidend, um den aktuellen Stand der molekularen Tests bei Lungenkrebs sowie regionale Herausforderungen und Hindernisse bei der Umsetzung zu verstehen, einschließlich der Frage, warum nicht alle Regionen an molekularen Tests teilnehmen. IASLC lädt Fachleute aus dem Gesundheitswesen und andere Interessenten ein, an dieser Umfrage (https://www.iaslc.org/iaslc-global-survey-molecular-testing-lung-cancer) teilzunehmen. Die Umfrage ist auf Englisch, Chinesisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch verfügbar.

Die Ergebnisse der weltweiten Umfrage von IASLC zu molekularen Tests bei Lungenkrebs werden 1) den aktuellen Stand in Bezug auf molekulare Tests ermitteln, 2) regionale Herausforderungen oder Hindernisse bei der Umsetzung aufzeigen und 3) in zukünftige Strategien zur Überwindung von Hindernissen für molekulare Tests bei Lungenkrebspatienten weltweit einfließen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse wird den Befragten zur Verfügung gestellt und ein vollständiger Bericht wird beim Journal of Thoracic Oncology, dem offiziellen Journal von IASLC, zur Veröffentlichung eingereicht. Die Teilnehmer nehmen an einem Gewinnspiel teil, bei der sie eine kostenlose Registrierung für eine bevorstehende IASLC-Weltkonferenz zum Thema Lungenkrebs (http://wclc2018.iaslc.org/) gewinnen können.

Angesichts des schnellen Fortschritts in der thorakalen Onkologie ist die Erfassung und das Verteilen aktueller Informationen von entscheidender Bedeutung, um die Ergebnisse weltweit zu verbessern. IASLC engagiert sich als globale Ressource für alle, die an Lungenkrebs, der Hauptursache für krebsbedingte Todesfälle weltweit, beteiligt sind.

AstraZeneca hat als Sponsor einen Zuschuss für dieses unabhängige Programm gewährt.

Die Internationale Vereinigung für die Erforschung von Lungenkrebs (International Association for the Study of Lung Cancer, IASLC) ist die einzige globale Organisation, die sich ausschließlich der Erforschung von Lungenkrebs und anderen thorakalen Malignomen widmet. Die 1974 gegründete Vereinigung umfasst mehr als 7.500 Lungenkrebsspezialisten aus allen Disziplinen in über 100 Ländern und bildet ein globales Netzwerk, das gemeinsam daran arbeitet, Lungen- und thorakale Krebserkrankungen weltweit zu bekämpfen. Die Vereinigung veröffentlicht auch das Journal of Thoracic Oncology, die primäre bildende und informative Veröffentlichung für Themen, die für die Prävention, Erkennung, Diagnose und Behandlung aller thorakalen Malignome relevant sind. Besuchen Sie www.iaslc.org (http://www.iaslc.org/), um weitere Informationen zu erhalten.

