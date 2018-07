Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Ein Tochterunternehmen von

Weatherford International plc (NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder

"Weatherford") hat einen endgültigen Vertrag mit der ADES

International Holding Ltd. über den Verkauf von Weatherfords

landgestütztem Bohranlagen-Geschäft in Algerien, Kuwait und

Saudi-Arabien sowie von zwei stillgelegten landgestützten Anlagen im

Irak zu einem Barkaufpreis von insgesamt 287,5 Millionen USD

Millionen (die "Transaktion") unterzeichnet. Von dieser Transaktion

sind 31 landgestützte Bohranlagen und damit verbundene Bohrverträge

sowie etwa 2.300 Mitarbeiter und unter Vertrag stehende Arbeitskräfte

betroffen.



Es wird davon ausgegangen, dass die Transaktion in einer Reihe von

Einzelvollzügen abgewickelt wird. Die meisten davon sollen - abhängig

von behördlichen Genehmigungen, Zustimmungen und sonstigen üblichen

Vollzugsbedingungen - in der zweiten Jahreshälfte 2018 im

Wesentlichen abgeschlossen werden. Außerdem unterliegt der Kaufpreis

einer branchenüblichen Arbeitskapital-Anpassung nach Vollzug.

Weatherford will nach dem Vollzug die Erlöse zum Abbau seiner

Schulden verwenden.



"Wir freuen uns über den Abschluss eines Vertrags mit ADES, einem

Unternehmen, das für seine hochwertigen und effizienten

Dienstleistungen bekannt ist und sich durch eine umfassende

Erfahrungsbilanz auszeichnet, was die Bedienung führender regionaler

und weltweiter Öl- und Gaskunden angeht", so Mark A. McCollum,

President und Chief Executive Officer von Weatherford. "ADES erwirbt

ein leistungsstarke Flotte an landgestützten Bohranlagen und eine

engagierte Belegschaft, die über 60 Jahre Erfahrung in der

Bereitstellung von effizienten Bohrarbeiten, operativer Exzellenz und

erstklassiger Sicherheit aufweist. Für uns war es äußerst wichtig,

einen Käufer zu finden, der weiterhin dasselbe Niveau an

Servicequalität, Sicherheit und Engagement gegenüber Kunden in dieser

Region bereitstellen kann."



Dr. Mohamed Farouk, Chief Executive Officer von ADES International

Holding, erklärte zu dieser Transaktion: "Wir sind hocherfreut über

die Unterzeichnung dieses Vertrags mit Weatherford. Sein Ruf als

einer der weltweit größten Ölfelddienstleister, sein tiefgehendes

Fachwissen und seine erfahrenen Fachkräfte in über 90 Ländern

gewährleisten, dass diese namhafte Anschaffung an Vermögenswerten und

Personal ein positives Nettoergebnis für ADES mit sich bringen wird.

Diese richtungsweisende Transaktion stellt eine bedeutende

Erweiterung der Gesamtflotte von ADES dar und erhöht unsere

einsatzfähige Flotte um mehr als das Doppelte. Dies steht im Einklang

mit unserer Strategie, smarte Akquisitionen zu tätigen sowie unseren

Auftragsbestand auszubauen und an Ausschreibungen teilzunehmen. Wie

bei unseren vorherigen Akquisitionen verpflichtet sich ADES, eine

schnelle Wertschöpfung seiner erworbenen Assets gemäß dem

fokussierten Geschäftsmodell des Unternehmens zu erzielen."



Diese Transaktion ist die zweite in einer Serie von zuvor

angekündigten geplanten Veräußerungen, mit der Weatherford einerseits

seine Schulden abbauen und andrerseits den Aktionärswert maximieren

will, indem der Schwerpunkt des Unternehmensportfolios auf die am

engsten an seiner langfristigen Strategie ausgerichteten

Geschäftsbereiche verlegt wird. Im Anschluss an diese Transaktion

beabsichtigt Weatherford, in den kommenden Quartalen seine restlichen

landgestützten Bohranlagen im Rahmen von kleineren Verkäufen

abzustoßen.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technik und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 90 Ländern tätig, beschäftigt ca. 28.700 Mitarbeiter

und verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 780 Standorten,

darunter Produktions-, Dienstleistungs-, Forschungs- sowie

Entwicklungs- und Schulungseinrichtungen. Weitere Informationen

finden Sie unter www.weatherford.com. Folgen Sie Weatherford auch auf

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp).



Informationen zu ADES International Holding



Die ADES International Holding bietet seine Erdöl- und

Erdgasförderdienste über ihre Tochterunternehmen an und gilt als

führender Anbieter von Onshore-Vertragsbohrungen sowie Workover- und

Förderdiensten im Nahen Osten und Afrika. Die über 1.500 Mitarbeiter

von ADES betreuen Kunden, darunter große staatliche Ölgesellschaften

wie Saudi Aramco und Sonatrach sowie Joint Ventures zwischen

staatlichen Ölgesellschaften und weltweiten Mineralölunternehmen wie

BP und Eni. Der Konzern betreibt derzeit eine Flotte von dreizehn

Offshore-Bohrhubinseln, drei Onshore-Bohranlagen, ein Hubbohrschiff

sowie eine mobile Offshore-Fördereinheit ("MOPU", Mobile Production

Unit), zu der eine schwimmende Lager- und Entladeeinheit gehört.

Gleichzeitig erfreut sich das Unternehmen einer gleichbleibend

überragenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltbilanz.



Weitere Informationen finden Sie unter investors.adihgroup.com

(http://investors.adihgroup.com/).



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß

Bundesgesetz, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen im

Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung beschriebenen

Verkaufstransaktionen und der Verwendung der sich daraus ergebenden

Erlöse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie

"glauben", "erwarten", "vorhersehen", "einschätzen", "beabsichtigen",

"planen", "können", "sollten", "könnten", "werden", "würden" und

"voraussichtlich" und vergleichbaren Ausdrücken identifiziert werden,

auch wenn nicht sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen diese

identifizierenden Wörter enthalten. Solche Aussagen unterliegen

erheblichen Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf Annahmen.

Bekannte wesentliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denjenigen

abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen in Betracht

gezogen werden, sind in den zukunftsgerichteten Aussagen und

Risikofaktoren im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K

für das am 31. Dezember 2017 zu Ende gegangene Geschäftsjahr

beschrieben sowie in jenen Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in

weiteren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange

Commission, SEC) eingereichten Unterlagen genannt werden. Außer in

dem durch nationale Wertpapiergesetze geregelten Ausmaß übernimmt

Weatherford keine Verpflichtung, irgendwelche zukunftsgerichteten

Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.



Kontakte: Christoph +1.713.836.4615

Bausch

Executive Vice

President und

Chief

Financial

Officer

Karen +1.713.836.7430

David-Green

Vice President

- Investor

Relations,

Marketing and

Communications



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internat

ional_logo.jpg



Originaltext: Weatherford International plc

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056305

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056305.rss2