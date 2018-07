T&G bestätigt, es gab am Donnerstagmorgen, dem 12. Juli, an dem Standort in Palmerston North einen chemikalischen Störfall, als das Verpackungsunternehmen Viscount FCC, das sich auch an diesem Standort befindet, Kisten gewaschen hat. Die Rettungsdienste wurden sofort alarmiert und die Feuerwehr hielt den Austritt auf und ergriff die erforderlichen Schritte für eine sichere...

