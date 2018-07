"Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu May und Merkel:

"May und Merkel werden enger denn je zusammenwirken müssen, um die negativen Folgen der beiden unheilvollen Voten des Jahres 2016 so gut es geht einzudämmen: Brexit und Trump. Von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt war May bereits vorige Woche zu Gast im Kanzleramt - einen Tag, bevor sie ihrem eigenen Kabinett die neuen Brexit-Pläne vorstellte. Vielleicht war es der Beginn einer neuen speziellen Beziehung."/yyzz/DP/he

