Vor einem Jahr wurde Deutschlands einst größter Handelskonzern Metro zerschlagen. Chef Olaf Koch über den Absturz des Handelsriesen an der Börse, die Rolle von Shortsellern, Streit mit Verdi - und über seine Zukunft.

Herr Koch, vor einem Jahr haben Sie den Metro-Konzern aufgespalten. Bereuen Sie den Schritt?Dafür gibt es keinen Grund. Wir haben eine strategische Entscheidung getroffen, die dauerhaft Sinn ergibt: Die Trennung zwischen Elektronik-Einzelhandel und Lebensmittel-Großhandel. Beide Segmente unterliegen jeweils eigenen Marktbedingungen. Wir sehen für die Metro im internationalen Großhandelsgeschäft ein sehr gutes Potenzial.

Sie hatten mehr Wachstum versprochen und wollten "Werte für die Anteilseigner" schaffen. Davon ist bislang nichts zu sehen.Der Handel steckt weltweit in einem enormen Veränderungsprozess. Onlineplayer pflügen die Konsumlandschaft um, Verbraucher ändern ihre Einkaufsgewohnheiten. Das heißt, die Händler müssen ihre Geschäftsmodelle überdenken, modernisieren und sich vor allem fokussieren. Dafür war ein Konglomerat, wie es die Metro Group früher war, alles andere als geeignet. Deshalb war die Entscheidung nicht nur richtig, sondern macht sogar noch mehr Sinn als zuvor, den Lebensmittel- und den Elektronikhandel unabhängig voneinander aufzustellen.

Wie erklären Sie die heftigen Kursverluste an der Börse? Die Metro-Aktie hat innerhalb eines Jahres mehr als 40 Prozent an Wert verloren.Die Entwicklung ist schmerzhaft. Ich möchte das nicht beschönigen. Allerdings sehe ich den aktuellen Kurs als Momentaufnahme, der stark geprägt ist von der Geschäftsentwicklung unserer Großhandelssparte in Russland und von Belastungen aus der Tarifdiskussion bei der Hypermarktkette Real. Die damit verbundene Anpassung der Ergebnisprognose hat Vertrauen gekostet.Und schließlich kann Ceconomy nach der anfänglichen Haltefrist ein größeres Metro-Aktienpaket jetzt in den Markt geben. Das schafft Raum für negative Spekulation.

Machen Sie Shortseller für das Kursdebakel verantwortlich?Die aktuelle Gemengelage ist für Investoren, die auf fallende Kurse setzen, ein gefundenes Fressen. Die Handelsbranche erfährt einen fundamentalen Umbruch, der von einigen Investoren skeptisch beobachtet wird. Zudem sind wir mit unserem Russland-Engagement auch stark von der politischen Großwetterlage abhängig. All das macht die Metro-Aktie bei Shortsellern derzeit offensichtlich recht beliebt.Was wollen Sie dagegen tun?Wir werden die Fragezeichen, die momentan über der Aktie hängen, ausräumen. Das gelingt allerdings nicht mit großen Ankündigungen, das geht nur über Resultate.

Wie viel Zeit gibt Ihnen der Aufsichtsrat dafür?Vorstand und Aufsichtsrat sind in einem engen Austausch über das weitere Vorgehen bei der Metro. Mein Vertrag läuft bis 2022.

Ihre Großaktionäre könnten schon vorher die Laune verlieren.Eines ist doch klar: Alle Anteilseigner würden sich natürlich eine bessere Kursentwicklung wünschen. Daran arbeiten wir. Im Mai hatten wir eine dreitägige Strategieklausur mit Vorstand und Aufsichtsrat und haben dort die nächsten Schritte vereinbart. Die Gremien sind von der eingeschlagenen Strategie überzeugt.

Sind sie auch von Ihnen als Chef noch überzeugt?Ich habe dieses Unternehmen seit 2012 auf eine Transformationsreise geführt und mache das mit voller Leidenschaft und Energie. Der Weg ist richtig, selbst wenn wir noch nicht am Ziel sind. Diesen Weg gehe ich mit großer Motivation und Überzeugung weiter und habe dafür die Rückendeckung des Aufsichtsrats. Mich begeistert diese Firma und ihre Perspektive.

Sie sind auch selbst Metro-Aktionär. Wie viel haben Sie persönlich verloren?Ich lasse mich nicht von kurzfristigen Wertwahrnehmungen leiten, sondern sehe das langfristige Potenzial. Deshalb habe ich zuletzt auch zusätzliche Aktien gekauft, weil ich davon überzeugt bin, dass wir die enormen Potenziale, die in diesem internationalen Unternehmen mit insgesamt 21 Millionen Großhandelskunden stecken, auch heben werden.Wie soll das gelingen?Indem wir die erfolgreiche Transformation und positive Geschäftsentwicklung in der Mehrheit unserer Geschäftseinheiten durch Lokalisierung und Modernisierung fortsetzen und die Fehler in Russland korrigieren. Die Fortschritte dort sind sehr ermutigend. Darüber hinaus müssen wir unsere Rolle als Partner für KMUs noch weiter ausbauen. Unsere Sortimente und Formate sind mittlerweile sehr viel besser an die lokalen Anforderungen angepasst, weshalb wir auch kontinuierliches Wachstum erreichen konnten. Darüber hinaus bieten wir heute schon umfangreiche Services wie Schulungen an, und bei der Bereitstellung von digitalen Lösungen kommen wir rasant voran. All das wird unsere Relevanz erheblich steigern und unser Profil als Großhändler untermauern, was auch für die Unternehmensbewertung von erheblicher Bedeutung ist.

Warum ziehen sich aus dem russischen Markt nicht zurück?Russland ist für uns ein sehr langfristiges Engagement. Metro Russland ist weiterhin eine Ertragsperle in unserem Portfolio. Der russische Markt bietet enorme Wachstumsperspektiven. Allein die Zielgruppe der unabhängigen Händler umfasst 76 Milliarden Euro, die unabhängige Gastronomie liegt bei 15 Milliarden Euro mit großen Wachstumsperspektiven. In einem Markt ...

