Der Handelskrieg zwischen den USA und China trifft auch die Europäische Union. Anstatt sich mit einer Durststrecke für den Welthandel abzufinden, sollte die EU eine globale Freihandelsinitiative starten.

Am Montag hat der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aus Anlass der fünften deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin getroffen. Dort wurden zahlreiche Abkommen und Absichtserklärungen zu Politik und Wirtschaft abgeschlossen, zum Beispiel neue Investitionen deutscher Unternehmen mit Mehrheitsbesitz in China sowie eine Batterieproduktion in Thüringen.

Daneben haben beide Spitzenpolitiker deutlich gemacht, dass sie die multilaterale Handelsordnung aufrechterhalten wollen - und damit indirekt den amerikanischen Präsidenten kritisiert. Im Vorfeld hatte der chinesische Gast bereits verschiedentlich dafür geworben, dass die Europäische Union (EU) und China gemeinsam die Fahne des freien Welthandels hochhalten - auch gegen den US-Präsidenten Donald Trump. Eine wesentliche Rolle sollte dabei - so auch die chinesische Seite - die Welthandelsorganisation (WTO) spielen. Dies wurde in Berlin am Montag nochmals betont.

Das ist grundsätzlich zu begrüßen. Denn es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der regelgebundene Außenhandel auf multilateraler Basis die Welt insgesamt reicher gemacht hat - ungeachtet der Probleme der Globalisierung im Sozialen, die in jüngster Zeit in den Fokus der Analyse gerückt sind. Die Welthandelsordnung der WTO basiert auf vier Prinzipien, die in Erinnerung zu rufen durchaus lohnt.

Insbesondere die Prinzipien der Nichtdiskriminierung - Inländerbehandlung und Meistbegünstigung - sind wesentlich für die Wohlstandszuwächse verantwortlich. Ein weiteres zentrales Prinzip ist das der Reziprozität, als der gegenseitigen Zugeständnisse, die man in strenger Auslegung der Theorie nicht bräuchte, das aber im Angesicht der Kräfte der organisierten Interessen unabdingbar ist. Schließlich gilt das Prinzip der Liberalisierung, das besagt, dass einmal erreichte (gebundene) Zollsätze nicht wieder heraufgesetzt werden dürfen und keine neuen nicht-tarifären Barrieren eingeführt werden dürfen.

Diese Prinzipien werden regelmäßig gebrochen, dennoch ist ihre Wirksamkeit und

