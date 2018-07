Moneycab.com: Herr Bernold, die Ferienzeit steht an und für Schweizer Reisende wird Roaming wieder ein grosses Thema. Qynamic bietet mit mobilen Datenpaketen eine attraktive Alternative zu den nach wie vor teuren und mit einem Abo verbundenen Angeboten der grossen Anbieter. Für wen eignen sich die Qynamic-Datenpakete besonders?

Roman Bernold: Q-Travel eignet sich für alle, die ein internationales Datenroamingangebot nutzen möchten, welches sich durch eine einfache Handhabung, attraktive und transparente Preisgestaltung sowie einen effizienten Support auszeichnet. Das Angebot von Qynamic differenziert sich dadurch, dass die attraktiven weltweit einsetzbaren Datenpakete ohne vertragliche Abonnementsverpflichtung einfach über eine App bezogen werden können. Die dazu nötigen Q-Travel Starterpakete beinhalten neben der Q-SIM Karte ein initiales Datenpaket, welches über eine Gültigkeit von 90 Tagen verfügt. Alle Zusatzdatenpakete für das einfach gestaltete 2-Zonenmodell haben eine Gültigkeit von 30 Tagen.

Die Qynamic-Angebote beinhalten ausschliesslich mobile Daten, Anrufe tätigen oder empfangen geht also nur über WhatsApp oder Skype. Ein grosser Nachteil?

Wir sehen die Zukunft in der VoIP (voice over IP) Telefonie. Das heisst, die Benutzer jeglicher Telefonie-Dienstleistungen, seien es Sprach- oder Videodienste, benötigen nur noch eine reine Datenverbindung. Der Trend kann verglichen werden mit der Ablösung vom klassischen SMS zu WhatsApp oder anderen Message Services. Bereits heute telefoniert gemäss einer Studie von Comparis vom Februar 2018 ein Viertel mit solchen OTT (Over the top) Services. Dank Q-Travel spielt der Ort, an dem sich der Nutzer befindet keine Rolle mehr, da die Datenpakete weltweit nutzbar sind.

"Dank Q-Travel der Standort des Mitarbeiters keine Rolle mehr, da unsere Datenpakete weltweit nutzbar sind."

Roman Bernold, Mitgründer und CEO Qynamic

Gerade Geschäftsreisende müssen unter Ihrer Nummer erreichbar sein…

Bereits heute nutzen viele global tätige Firmen UCC (Unified Communication & Collaboration) Lösungen, die auf VoIP basieren, bsp. Skype vor Business. Somit ist der Mitarbeiter nur noch unter einer einzigen Telefonnummer global erreichbar, egal ob er den Anruf auf dem klassischen Telefongerät, PC, Laptop oder Smartphone entgegennehmen möchte. Und auch hier spielt dank Q-Travel der Standort des Mitarbeiters keine Rolle mehr, da unsere Datenpakete weltweit nutzbar sind.

Seit mehreren Jahren ist von der eSIM die Rede. Mit der "embedded" SIM liessen sich die SIM-Karten verschiedener Anbieter digital wechseln. Sie verfolgen die Entwicklung sicher sehr aufmerksam. Wann rechnen Sie mit der Einführung?

Erst kürzlich hat die GSM-Association, welcher über 800 weltweite Mobilfunkanbieter und 200 Hersteller von Netzwerkinfrastruktur und Mobiltelefonen angehören mitgeteilt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...