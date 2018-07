The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU0000KFWHW2 K.F.W.ANL.V.13/2018 AD BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000EH095G5 COBA MTH E2274 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4GZ8 HSH NORDBANK IS 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0VKW9 ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0VLT3 ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US71654QBK76 PET. MEX. 13/18 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US71654QBJ04 PET. MEX. 13/18 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0377058614 MONDELEZ INTL 08/18 MTN BD02 BON GBP N

CA MBIA XFRA XS0951574085 MITSUBISHI CORP. 13/18 BD02 BON USD N