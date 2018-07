Mumbai (ots/PRNewswire) -



- Erstes indisches Unternehmen, das fast 2 Mrd. USD in brasilianischen Stromübertragungssektor investiert - Projekt besteht aus 23 Umspannwerken, 2.000 Leitungskilometern und einer Transformationsleistung von 5.500 MVA



Sterlite Power ist bei der gerade beendeten Auktion für Übertragungsprojekte in Brasilien als großer Sieger hervorgegangen und hat sich 6 Projekte und ein Investitionsvolumen von ca. 1 Mrd. USD gesichert, ungefähr 65 % der auktionierten Investitionsausgaben. Diese kritischen Projekte werden maßgeblich dazu beitragen, erneuerbare Energien aus den nördlichen und nordöstlichen Landesteilen Brasiliens in den Süden und Südosten des Landes zu übertragen, wo der Bedarf am größten ist. Schätzungen gehen davon aus, dass der gesamte Stromverbrauch des Landes bis 2026 auf 741 TWh steigt, ein durchschnittliches Wachstum von 3,7 % pro Jahr. Um diesen Nachfragesprung zu beherrschen, ist über die nächsten 10 Jahre eine Erweiterung der installierten Kapazität des National Interconnected System (SIN) um 64,1 GW geplant.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/558206/Sterlite_Power_Logo.jpg )



Pratik Agarwal, Konzernchef von Sterlite Power, sagte über Brasilien und die Investition des Unternehmens in der Region: "Brasilien muss seine Stromtrasse schrittweise um 61.800 km erweitern und seine Kapazität um 199.200 MVA erhöhen. Daher ist dies für uns ein äußerst attraktiver Markt, und wir haben von den geplanten 4 Mrd. USD in der Region bereits ~1,7 Mrd. USD zugesagt. Wir wollen weltweite Partnerschaften aufbauen, um unser weltweites Projektportfolio erfolgreich zu realisieren."



Der brasilianische Energiesektor unterliegt einem ausgereiften politischen und regulatorischen Regelwerk. Mit soliden vertragliche Rahmenbedingungen, einschließlich langer Konzessionslaufzeiten (30 Jahre), inflationsgeschützter Umsätze (zur Senkung des Devisenrisikos) und vorab angekündigter Projektauktionen, ist Brasilien für jeden privaten Anbieter im Übertragungsgeschäft ein idealer Wettbewerbsmarkt.



Informationen zu Sterlite Power



Sterlite Power ist ein führender globaler Entwickler von Stromübertragungsinfrastruktur, dessen Projekte über 12.000 km Leitungskilometer und 20.500 MVA in Indien und Brasilien umfassen. Sterlite Power verfügt über ein branchenführendes Portfolio von Stromleitern, EHV-Kabeln sowie OPGW und bietet ebenfalls Lösungen für die Aufrüstung, die Leistungssteigerung und Stärkung bestehender Netze. Das Unternehmen hat durch die Verwendung hochmoderner Technologien und innovativer Finanzierung neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Sterlite Power ist ebenfalls Sponsor von IndiGrid, Indiens erster Infrastruktur-Treuhandfonds im Stromsektor ("InvIT"), der an der BSE und NSE notiert ist.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.sterlitepower.com



OTS: Sterlite Power Grid Ventures Limited newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131385 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131385.rss2



Pressekontakt: für Medien: Balaji Krishnaswami Tel.: +91-9971757474 E-Mail: balaji.krishnaswami@sterlite.com