FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GUTER WOCHENAUSKLANG - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein freundlicher Wochenausklang ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 552 Punkte und damit knapp ein halbes Prozent über seinem Vortagesschluss. Er steuert so auf ein positives Wochenergebnis zu. Rückenwind geben dem Markt zu Wochenschluss die zuvor erzielten Kursgewinne an der Wall Street und aktuelle Wirtschaftsdaten aus China.

USA: - NASDAQ-REKORD - Die Wall Street hat sich am Donnerstag sichtlich vom Kursrutsch des Vortags erholt. An der Technologiebörse Nasdaq reichte es sogar für Rekordstände. Damit knüpften die US-Märkte an ihren vorangegangenen Aufwärtstrend an. Börsianer verwiesen darauf, dass China im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten bisher auf eine ähnlich aggressive Wortwahl wie die US-Führung verzichte - die Zuspitzung dieses Konflikts hatte am Vortag weltweit auf die Stimmung gedrückt. Aktuelle amerikanische Konjunkturdaten hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse.

ASIEN: - ERHOLUNG - Asiens wichtigste Indizes können am Freitag größtenteils Gewinne verzeichnen. Japans Leitindex Nikkei 225 liegt gut 2 Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng gut 0,5 Prozent, und Chinas CSI 300 notiert 0,44 Prozent stärker.

DAX 12.492,97 0,61%

XDAX 12.512,25 0,74%

EuroSTOXX 50 3.445,49 0,68%

Stoxx50 3.083,02 0,92%

DJIA 24.924,89 0,91%

S&P 500 2.798,29 0,87%

NASDAQ 100 7.366,25 1,69%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,68 0,02%

Bund-Future Settlement 162,77 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1657 -0,12%

USD/Yen 112,64 0,08%

Euro/Yen 131,32 -0,03%

ROHÖL:

Brent 74,27 -0,18 USD

WTI 70,40 +0,08 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

