The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0423233516 PFBK SCHW.HYP. 18-25 659 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0423233524 PFBK SCHW.HYP. 18-29 660 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0423233532 PFBK SCHW.HYP.18-34 623 3 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0425766539 TOTAL CAP.INTL 18/26 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB53D1 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0RGM8 DEKA ZINSDIFFANL ZZ 18/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3S35 LB.HESS.THR.CARRARA07E/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TD3 LB.HESS.THR.CARRARA07F/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TJ0 LB.HESS.THR.CARRARA07K/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TK8 LB.HESS.THR.CARRARA07L/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LVA7 UC-HVB CRELINO TKAA BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LVS9 UC-HVB CRELINO 18 IRLAND BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5L0L4 UC-HVB CRLNFL 19 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LV27 UC-HVB CRELINO 18 TLIT BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LW26 UC-HVB CRLNFI 19 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LW75 UC-HVB CRELINO 24 11SA BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWV1 UC-HVB CRELINO 19 HOTB BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWW9 UC-HVB CRELINO 19 TKAA BD03 BON EUR N

CA XFRA DK0009520280 NYKREDIT 18/22 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA GB00BGDYHF49 TREASURY STK 2041 INF.L, BD03 BON GBP N

CA XFRA US11134LAB53 BROADCOM/KY FIN. 18/20 BD03 BON USD N

CA XFRA US11134LAF67 BROADCOM/KY FIN. 18/24 BD03 BON USD N

CA XFRA US11134LAR06 BROADCOM/KY FIN. 18/28 BD03 BON USD N

CA XFRA US298785HR03 EIB EUR.INV.BK 18/23 BD03 BON USD N