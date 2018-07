Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem Donald Trump mit neuerlichen Strafzollankündigungen gegenüber China am Mittwoch für neuerlichen Abgabedruck an den Börsen sorgte, erholten sich die Märkte gestern, so die Analysten der Helaba im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900). Einerseits seien neue Irritationen während des Nato-Gipfels ausgeblieben, anderseits wehe dem US-Präsidenten hinsichtlich seiner Handelspolitik verstärkt Gegenwind aus der eigenen Partei entgegen. ...

