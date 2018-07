Tanja Wielgoß, Chefin der Berliner Stadtreinigung (BSR), über eine Geschlechterquote, die Vorbildfunktion öffentlicher Betriebe, die Vorreiterrolle Berlins und Männer, die in Teilzeitjobs wollen.

Frau Wielgoß, zwischen 2015 und 2018 ist bundesweit der Anteil von Frauen, die öffentliche Unternehmen führen, von knapp 16 leicht auf 18 Prozent gestiegen. Eine akzeptable Entwicklung?Nein, das ist indiskutabel. Wenn die Politik selbst Forderungen stellt und Quoten für Aufsichtsräte und in Zukunft vielleicht auch für Vorstände und Geschäftsführungen einführt, sollten gerade öffentliche Betriebe in ihrem eigenen Einflussbereich mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit.

In Deutschland gilt die Frauenquote bislang für die Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen, in denen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anzahl der Sitze paritätisch teilen. Sind Sie für eine Ausweitung der Frauenquote auf alle Führungsebenen?Ich bin für eine Geschlechterquote. Es gibt ja auch Branchen und Bereiche, in denen fast nur Frauen arbeiten. Gemischte Gruppen erzielen aber bessere Ergebnisse. Und, egal ob Männer oder Frauen: Eine Gruppe muss immer eine kritische Größe überschreiten, um ihre Stärke zu entfalten. Bei der BSR stehen wir kurz vor 40 Prozent Frauen in Führungspositionen. Das ist eine gute Größe.

