Der Anteil von Frauen in Führungspositionen öffentlicher Betriebe ist laut Studie leicht gestiegen. Doch die Autoren kritisieren: Er sei häufig noch unter den Zielen, die die Politik für Unternehmen ausgegeben hat.

Der Anteil von Frauen, die öffentliche Unternehmen wie Stadtwerke, Museen und Krankenhäuser führen, hat sich zwischen 2015 und 2018 von knapp 16 Prozent leicht auf 18 Prozent erhöht. Das geht aus Zahlen hervor, die Wissenschaftler der Zeppelin Universität Friedrichshafen erhoben haben. Für die Studie haben Ulf Papenfuß, Christian Schmidt und Florian Keppeler die kommunalen Unternehmen der Stadtstaaten und von Bremerhaven, der Landeshauptstädte, sowie der je vier größten Städte der Bundesländer untersucht, insgesamt gut 1500 Betriebe.

In 184 dieser Unternehmen führt eine Frau alleine die Geschäfte. Damit hat jeder fünfte städtische Betrieb mit nur einer Person an der Spitze eine Chefin. Gut drei Prozent aller Doppelspitzen sind ausschließlich weiblich besetzt, in neun Unternehmen steht eine Frau dem Führungsgremium ...

