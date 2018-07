Wichtige US-Unternehmenszahlen könnten dem Dax am Freitag Aufschwung verleihen. Auch den US-chinesischen Zollstreit beobachten Börsianer genau.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag im Vorfeld wichtiger Firmenzahlen aus den USA schrittchenweise weiter aufwärtsgehen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,6 Prozent auf 12.493 Punkten gewonnen.

Hoffnungen auf kräftige Unternehmensgewinne könnten die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China in den Hintergrund drängen, sagten Händler. In den USA veröffentlichen unter anderem die US-Banken JP Morgan ...

