FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.

TAGESTHEMA

Das US-Justizministerium hat am Donnerstag Berufung gegen die Übernahme von Time Warner durch AT&T eingelegt. Die Regierung hatte sich das Recht vorbehalten, die Gerichtsentscheidung anzufechten und somit das zusammengeschlossene Unternehmen wieder aufzuspalten. Das Justizministerium hatte erfolglos gegen die Übernahme vor dem Kartellgericht geklagt. Die Regierung habe nicht hinreichend beweisen können, dass der Zusammenschluss dem Wettbewerb schade, begründete Bezirksrichter Richard Leon im Juni sein Urteil. Er warnte zugleich vor einer Verzögerung der Übernahme durch ein mögliches Berufungsverfahren. Dies würde irreparablen Schaden für beide Unternehmen bedeuten. AT&T hatte wenige Tage nach dem Urteil die Übernahme von Time Warner abgeschlossen. Neben der Wettbewerbsbehinderung fürchtete das Justizministerium auch höhere Preise und eine Verlangsamung der Innovationstätigkeit in der Branche. Mit dem Deal im Volumen von rund 81 Milliarden Dollar in bar und Aktien wächst die Schuldenlast von AT&T auf mehr als 180 Milliarden Dollar. Der Konzern erhält damit das Filmstudio Warner Bros sowie Fernsehsender wie CNN und HBO. Das Time-Warner-Geschäft wird als Mediensparte von AT&T einen neuen Namen bekommen. AT&T erwartet Synergien von 2,5 Milliarden Dollar ab dem dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:50 JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

14:00 Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

14:00 Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.807,00 +0,30% Nikkei-225 22.635,15 +2,02% Hang-Seng-Index 28.606,67 +0,44% Kospi 2.346,14 +2,67% Shanghai-Composite 2.828,07 -0,34% S&P/ASX 200 6.270,40 +0,03%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Wochenausklang zeigen sich die Börsen in Ostasien überwiegend mit positiven Vorzeichen. Beobachter sprechen von Erleichterung darüber, dass China auf die jüngsten Strafzollpläne der USA noch keine Gegenmaßnahmen genannt hat und zumindest vorerst keine weitere Eskalation im Handelsstreit zu erwarten scheint. Das könnte sich aber bald ändern, denn der chinesische Handelsbilanzüberschuss hat sich im Juni ungeachtet des Handelskonflikts mit den USA kräftig ausgeweitet. Im Handel mit den USA liegt der chinesische Überschuss sogar auf Rekordniveau. Das könnte den Zorn von US-Präsident Donald Trump befeuern, der erst vor einigen Tagen China mit Strafzöllen auf Waren im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar gedroht hat. Die Börse in Schanghai reagiert auf die Daten mit einem leichten Minus, hatte allerdings an den beiden vorigen Tagen deutlich zugelegt. Eine richtige Rally verzeichnet derweil der japanische Aktienmarkt. Wie am Donnerstag ist es der schwächere Yen, der vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen stützt. Gesucht sind aber auch defensive Werte wie die Aktien des Getränkeherstellers Yakult Honsha, die um 4,5 Prozent vorrücken. Gute Geschäftszahlen verhelfen Fast Retailing, der Mutter der Bekleidungskette Uniqlo, zu einem Plus von fast 8 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Nach der Verurteilung zu einer Strafzahlung im Babypuder-Prozess verloren die Aktien von Johnson & Johnson 2,4 Prozent (siehe Meldungen seit Vortag 20.00 Uhr). AT&T büßten 1,1 Prozent ein, nachdem das US-Justizministerium Berufung gegen die Übernahme von Time Warner durch AT&T eingelegt hatte (siehe Tagesthema). Northrop Grumman legten um 0,1 Prozent auf 322,48 Dollar zu. CEO Wes Bush wird seinen Posten zum Jahresende aufgeben. Nachfolgerin wird Kathy Warden, derzeit COO und President des Rüstungskonzerns. Der Wechsel an der Unternehmensspitze sei das Ergebnis eines sorgfältigen Planungsprozesses, sagte ein Unternehmenssprecher auf die Frage, ob der Abgang des CEO im Zusammenhang mit dem Skandal um einen Mitarbeiter stehe. Dieser hatte eine Sicherheitsfreigabe erhalten, obwohl er einer gewaltbereiten rassistischen Gruppierung angehörte. Nachdem die Stiftung Propublica dies enthüllt hatte, wurde der Mitarbeiter entlassen. In einer Email an die Belegschaft von Northrop Grumman hatte sich der CEO "tief traurig" über den Propublica-Bericht gezeigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.924,89 0,91 224,44 0,83 S&P-500 2.798,29 0,87 24,27 4,66 Nasdaq-Comp. 7.823,92 1,39 107,31 13,33 Nasdaq-100 7.366,25 1,69 122,27 15,16 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 680 Mio 695 Mio Gewinner 1.833 843 Verlierer 1.142 2.113 Unverändert 122 121

Sehr fest - Die Hoffnung auf eine Lösung des schwelenden Handelsstreits zwischen den USA und China hat am Donnerstag die Wall Street angetrieben. Beim Dow-Jones-Index rückt wieder die Marke von 25.000 Punkten in greifbare Nähe, der Nasdaq-Composite erklomm im Verlauf ein neues Rekordhoch. Zur Begründung verwiesen Marktteilnehmer auf Berichte, wonach die USA und China eine Lösung des Handelsstreits am Verhandlungstisch anstreben. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump noch mit der Androhung neuer Strafzölle die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Zudem rückt die Berichtssaison in den Fokus. Hier steht mit den Zahlen von JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup am Freitag das erste Highlight auf der Agenda. Wenig Impulse setzen die aktuellen Inflationsdaten. Der Inflationsdruck in den USA hat sich im Juni verstärkt, obwohl der monatliche Anstieg der Verbraucherpreise geringer als erwartet blieb. Vor allem die Technologiewerte waren gesucht. Für die Aktie von Microsoft ging es um 2,2 Prozent auf 104,19 Dollar nach oben. Im Verlauf hatten die Papiere bei 104,41 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Die Titel von Intel stiegen um 2,2 Prozent, Apple um 1,7 Prozent und Cisco gingen mit einem Aufschlag von 2,4 Prozent aus dem Handel. Dagegen stürzten Broadcom nach der Übernahme des Softwareherstellers CA um 13,7 Prozent ab. Broadcom lässt sich den Zukauf 18,9 Milliarden Dollar kosten. CA sprangen um 18,7 Prozent nach oben.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,60 1,7 2,58 139,6 5 Jahre 2,75 0,2 2,75 82,4 7 Jahre 2,82 0,4 2,81 57,1 10 Jahre 2,85 0,2 2,85 40,4 30 Jahre 2,94 -0,7 2,95 -12,4

Am Rentenmarkt zeigten sich die Notierungen kaum verändert. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag wenig verändert bei 2,85 Prozent. Die Preisdaten stünden graduellen Leitzinserhöhungen in den USA nicht im Wege, hieß es im Handel.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1659 -0,1% 1,1669 1,1684 -3,0% EUR/JPY 131,30 -0,0% 131,31 131,27 -2,9% EUR/GBP 0,8851 +0,2% 0,8837 0,8839 -0,4% GBP/USD 1,3172 -0,2% 1,3205 1,3219 -2,6% USD/JPY 112,63 +0,1% 112,53 112,35 +0,0% USD/KRW 1124,15 +0,0% 1124,08 1125,74 +5,3% USD/CNY 6,6696 +0,0% 6,6678 6,6689 +2,5% USD/CNH 6,6881 -0,0% 6,6898 6,6853 +2,7% USD/HKD 7,8484 -0,0% 7,8488 7,8485 +0,5% AUD/USD 0,7414 +0,1% 0,7406 0,7390 -5,2% NZD/USD 0,6770 -0,1% 0,6775 0,6771 -4,6% Bitcoin BTC/USD 6.264,58 +1,2% 6.187,57 6.205,47 -54,1%

Am Devisenmarkt legte der US-Dollar vor allem zum Yen deutlich zu und stieg auf den höchsten Stand seit rund sechs Monaten. Er notierte bei 112,49 Yen, nach 112,01 Yen am Vorabend. Devisen-Händler verwiesen zur Begründung auf Hoffnung, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China gelöst werden kann. Der Euro fiel zunächst, nachdem die EU-Kommission ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum des Euroraums im laufenden Jahr gesenkt und zugleich vor Wachstumsrisiken gewarnt hatte, die sich aus dem Handelskonflikt mit den USA ergeben. Mit den US-Preisdaten unter Erwartungen machte der Euro seine moderaten Verluste wieder wett und zeigte sich im späten US-Handel mit 1,1674 Dollar auf Vorabendniveau.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,37 70,33 +0,1% 0,04 +18,4% Brent/ICE 74,26 74,45 -0,3% -0,19 +15,0%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 13, 2018 01:40 ET (05:40 GMT)

Nach der steilsten Talfahrt seit Zweieinhalbjahren am Vortag erholten sich die Ölpreise zunächst etwas. Mit dem Monatsbericht der International Energy Agency (IEA), der eine Verlangsamung der Rohölnachfrage andeutete und einen Anstieg des weltweiten Angebots aufzeigte, drehte der Preis für WTI wieder ins Minus. Er verlor zum US-Settlement 0,1 Prozent auf 70,33 Dollar je Fass. Zwischenzeitlich lag WTI erstmals seit zwei Wochen wieder unter der Marke von 70 Dollar. Dagegen zeigte sich Brent mit einer Erholung und legte um 1,4 Prozent auf 74,45 Dollar zu. Am Vortag war Brent auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gefallen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,24 1.247,37 -0,2% -2,13 -4,4% Silber (Spot) 15,93 15,95 -0,1% -0,02 -5,9% Platin (Spot) 838,25 841,75 -0,4% -3,50 -9,8% Kupfer-Future 2,77 2,77 -0,1% -0,00 -17,0%

Nach den Vortagesabgaben erholte sich der Goldpreis zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.247 Dollar. Das Edelmetall scheint schon seit Wochen nicht auf den Handelskonflikt zu reagieren. Händler sagten, Gold spiele als vermeintlich sicherer Anlagehafen derzeit kaum eine Rolle. Vielmehr werde der Preis von der Geldpolitik getrieben. Die hohe US-Inflation könnte Gold als Schutz vor Geldentwertung attraktiv machen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Der Handelsüberschuss Chinas hat sich im Juni ungeachtet des Handelskonfliktes mit den USA unerwartet stark auf 41,61 von 24,92 Milliarden US-Dollar im Mai ausgeweitet. Ökonomen hatten einen Wert von lediglich 26 Milliarden Dollar erwartet. Die Einfuhren stiegen im Juni gegenüber dem Vorjahr um 14,1 Prozent und lagen damit deutlich unter dem Wachstum von 26 Prozent im Mai und den Prognosen der Volkswirte von 23,5 Prozent. Chinas Ausfuhren stiegen im Juni gegenüber dem Vorjahr um 11,3 Prozent verglichen mit einem Plus von 12,6 Prozent im Mai. Hier hatten die Volkswirte mit einer Zunahme von 11 Prozent gerechnet.

BREXIT / USA

US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, ein mögliches Handelsabkommen mit Großbritannien Platzen zu lassen, sollte der Brexit-Plan von Premierministerin Theresa May umgesetzt werden. In diesem Fall "würden wir es mit der Europäischen Union zu tun haben, statt mit dem Vereinigten Königreich", sagte Trump der Zeitung The Sun. Das würde ein bilaterales Abkommen zwischen den Washington und London "wahrscheinlich töten".

FED I

Nach Ansicht von US-Notenbankpräsident Jerome Powell wird es eine starke US-Wirtschaft der Federal Reserve ermöglichen, die Zinsen weiter schrittweise anzuheben. Es sei allerdings noch zu früh, um die Auswirkungen der jüngsten handelspolitischen Entwicklungen auf die Geldpolitik der Fed beurteilen zu können. In einem Interview mit dem Radiosender Marketplace verwies der Fed-Chairman auf die erheblichen Unsicherheiten in Bezug auf mögliche wirtschaftliche Auswirkungen der derzeit schwelenden Handelskonflikte und damit auch auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank.

FED II

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, geht weiterhin von drei Leitzinserhöhungen in diesem Jahr aus. Dabei sollte die US-Notenbank aber behutsam vorgehen, sagte der Notenbanker, der in diesem Jahr im Offenmarktausschuss der Federal Reserve nicht stimmberechtigt ist. Sollte sich die Inflation weiter aufheizen, wäre er auch offen für vier Erhöhungen, fügte Harker hinzu.

HAUSHALTSDEFIZIT USA

Das Haushaltsdefizit der US-Regierung hat sich im Juni verringert. Sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen seien zurückgegangen, einschließlich eines starken Rückgangs der Unternehmenssteuereinnahmen infolge der Steuersenkungen, teilte das US-Finanzministerium mit. Das Monatsdefizit im Juni lag bei 74,86 Milliarden US-Dollar, das war 17 Prozent niedriger als der Vorjahreswert mit einem Defizit von 90,23 Milliarden Dollar. Volkswirte hatten für Juni mit einem Defizit von 85 Milliarden Dollar gerechnet. Das unparteiliche Congressional Budget Office (CBO) rechnete für den Juni mit einem Haushaltsdefizit von 75 Milliarden Dollar.

PC-NACHFRAGE / GARTNER

Eine stärkere Nachfrage von Geschäftskunden hat die Auslieferungen von Personalcomputern erstmals seit sechs Jahren wieder klettern lassen. Nach Daten des Marktforschungsunternehmens Gartner wurden im zweiten Quartal weltweit 62,1 Millionen PCs ausgeliefert, das war ein Plus von 1,4 Prozent zum Vorjahr. Es war zudem das erste Wachstum gegenüber dem Vorquartal seit dem ersten Quartal 2012. Der Spitzenreiter bei den Verkäufen war Lenovo, gefolgt von Dell. Auf den dritten Platz kommt der US-Konzern HP.

JOHNSON & JOHNSON

Im Gerichtsprozess um mutmaßlich krebserregendes Puder des Pharma- und Konsumgüterkonzerns Johnson & Johnson ist der Konzern zu einer Zahlung von 4,69 Milliarden US-Dollar verdonnert worden. Eine Geschworenenjury in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri kam zu dem Schluss, dass das Unternehmen nicht davor gewarnt habe, dass sein Talkumpuder das Risiko von Eierstockkrebs erhöht habe. Johnson & Johnson kündigte Berufung gegen das Urteil an.

