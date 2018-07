Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

EQS Group-Media / 2018-07-13 / 08:00 Comunicato Stampa Lugano, 13.07.2018 *LUGANO E' LA CITT?? DEL GUSTO 2018* _A settembre, Lugano si trasformerà nella capitale dell'enogastronomia della Svizzera. Una 10 giorni di laboratori, degustazioni e golosi eventi per tutti i gusti_ Non solo finanza e paesaggi mozzafiato: a Lugano c'è molto di più, e scoprire la sua anima gourmet sarà un gioco da ragazzi. Basterà una gita fuori porta alla scoperta di tutto il buono di questa piccola perla sul Lago Ceresio per capire i motivi che hanno spinto la Fondazione della Settimana del Gusto ad eleggere Lugano come *Città del Gusto* per il 2018. Al countdown mancano poco meno di 70 giorni: tra il *13 ed il 23 settembre*, la città di Lugano si trasformerà nel quartier generale di un grande festival gourmet nazionale che coinvolgerà diverse sedi, invadendo pacificamente alcune splendide location. L'evento sarà un'esperienza per tutti i sensi e per tutti palati. Dalle degustazioni ai concorsi, dall'incontro coi produttori ai tour guidati, dalla cultura alla didattica: Lugano Città del Gusto è stata pensata come un grande evento popolare per coinvolgere famiglie, giovani e buongustai di tutte le età, ma anche turisti alla ricerca di una giornata da "gustare" a 360 gradi. *Volete scoprire i prodotti tradizionali ticinesi, partecipare ad una cena da 3 stelle Michelin, imparare i segreti della birra con una lezione ad hoc tenuta da esperti? * Basterà visitare i tre poli di LCdG, riscoprendo nel frattempo tutte le bellezze di una città accogliente, solare e capace di regalare tante eccellenze enogastronomiche. Il cuore pulsante della manifestazione sarà il Villaggio del Gusto, un grande spazio al coperto che ospiterà un food market in puro stile contemporaneo, dove si faranno assaggi, spese e si potrà scegliere tra golose specialità di svariate regioni. *Le tematiche di Lugano Città del Gusto:* 1. ETICA A TAVOLA La manifestazione ha una forte connotazione etica, con un'attenzione particolare alla stagionalità dei prodotti, al consumo consapevole, alla filiera agro-alimentare e alla lotta allo spreco alimentare. Per questo motivo, come piatto simbolo della manifestazione è stata scelta *la polpetta*, una pietanza universale declinata in moltissime varianti a seconda del Paese di origine e degli ingredienti. 2. TRADIZIONE E TERRITORIO LCdG vuole preservare e far riscoprire le tradizioni alla popolazione che oggi, con l'avvento delle tecnologie e l'ambizione di restare a passo con i tempi, vengono trascurate e depositate nel dimenticatoio. A Lugano Città del Gusto gli artigiani locali si faranno conoscere a livello nazionale ed internazionale. Inoltre, le produzioni locali e sostenibili serviranno a far rivivere i momenti del nostro passato, tra formaggi, salumi, vini e molti altri sapori tradizionali. 3. CIBO COME CULTURA Per chi vorrà andare oltre l'anima più ludica della manifestazione, scoprirà un mondo di cultura dell'alimentazione a tutto tondo. Al *Palazzo dei Gusti* scoprirete tutti i segreti su birra, vino, cocktail, formaggi, aceto, pane, dolci, gelato, cioccolato, spezie... un ricco programma con lezioni tenute da professionisti di settore per imparare storie, abbinamenti e ricette, con uno sguardo particolare rivolto alla salute e al benessere. Nella *Villa del Gusto*, invece, ampio spazio verrà dedicato al racconto del cibo di ieri, oggi e domani, con una mostra suggestiva che conta tra i protagonisti anche la Compagnia Finzi Pasca, una realtà internazionale a metà strada tra teatro, acrobazia e circo *Un mondo di eventi e saporite idee.* A Lugano Città del Gusto potrete partecipare a workshop per scoprire i segreti del gin biologico a base di erbe del Monte Bisbino, una delle tante chicche locali. Oppure assistere ad un incontro tenuto da *Joan Roca*, lo chef spagnolo tre stelle Michelin che presenterà al pubblico i gioielli enogastronomici della Costa Brava. E ancora: laboratori con degustazione e abbinamenti tra birra artigianale e cibo tipico, passeggiate golose con diverse tappe tra natura e sapori ticinesi, mix tra cinema e aperitivo, story cooking, assaggi di etichette straordinarie durante alcuni wine tasting con grandi case vinicole. E molto, molto ancora. *Ufficio Stampa*: Swisskonzept AG Siro Barino Kantonsstrasse 79 8807 Freienbach (SZ) Tel.: +41 79 335 24 24 siro@barino.ch www.swisskonzept.ch

