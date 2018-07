Zalando (WKN:ZAL111) hat 2013 die Umsatzmilliarde geknackt und Zooplus (WKN:511170) 2017. Beide haben europaweit expandiert und es in ihrer Kategorie zum Marktführer gebracht. Trotzdem haben Anleger weder beim einen noch beim anderen jemals eine Dividende erhalten. Deshalb bin ich der Frage nachgegangen, ob das ewig so bleiben wird oder ob die Aktionäre wohl irgendwann reich belohnt werden. Amazon kann keine Dividende bezahlen Das große Vorbild von beiden ist sicherlich Amazon.com (WKN:906866). Der Gigant hat es vorgemacht, wie man aus verfügbaren Mitteln maximales Wachstum herauspresst. Obwohl der Laden schon seit vielen Jahren den Onlinemarkt beherrscht und sich vor allem am Heimatmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...