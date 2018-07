Johnson & Johnson soll 4,7 Milliarden Dollar zahlen. Der US-Konsumgütergigant verlor einen Prozess um mutmaßlich krebserregenden Babypuder.

Im Prozess um mutmaßlich krebserregendes Puder hat eine Geschworenenjury im US-Bundesstaat Missouri den Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson am Donnerstag zur Zahlung von 4,69 Milliarden Dollar verpflichtet. Das Geld sollen insgesamt 22 Frauen erhalten. Sie hatten in dem Prozess in St. Louis geltend gemacht, dass sie durch die Produkte an Eierstockkrebs erkrankt ...

