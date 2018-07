Europas größter Versicherungskonzern Allianz macht die Investoren neugierig. Wie Vorstandschef Oliver Bäte per Interview im "Handelsblatt" ankündigte, will man im November einen neuen Strategieplan präsentieren. Die thematischen Schwerpunkte liefert er zumindest jetzt schon. Denn es soll beim Assekuranz-Unternehmen vor allem um Kundenorientierung, einfachere Produkte und die zukünftige Digitalstrategie gehen. Allianz will auf Kunden hören Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...