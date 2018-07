Bis spätestens Mitte September wird sich nach Auskunft von DTM-Chef Gerhard Berger klären, ob die Rennserie einen Mercedes-Nachfolger findet. "Ich würde sagen, innerhalb der nächsten acht Wochen sollten wir mehr wissen", sagte Berger der Deutschen Presse-Agentur mit Blick den möglichen Einstieg eines Herstellers oder Privatteams in das Deutsche Tourenwagen Masters. Zudem bekräftigte er vor der Halbzeit der laufenden Saison an diesem Wochenende im niederländischen Zandvoort: "Wir arbeiten nach wie vor hart an diesem Thema." Einstiegskandidaten sind dem Österreicher zufolge unter anderem Aston Martin und Lexus.

Berger muss dringend einen neuen DTM-Teilnehmer finden, sonst steht die Serie vor dem Aus. Mercedes hatte vor fast einem Jahr seinen Rückzug aus der Serie für nach der Saison 2018 angekündigt. Die verbleibenden zwei Hersteller, BMW und Audi , wollen die Serie nur weiterführen, wenn spätestens zur Saison 2020 ein neuer Teilnehmer gefunden ist./hun/DP/zb

