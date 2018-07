Der Verkaufsdruck bleibt dem Paar erhalten und so notiert der EUR/USD zum Ende der Woche am Tagestief in der Mitte der 1,1600. EUR/USD hat den Handel und Daten im Blick Das Paar verbucht seit Dienstag Verluste und so notiert der EUR/USD am Mehrtagestief im Bereich der 1,1650, während die Stimmung gegenüber dem Greenback inmitten der US-China Handelsstreitigkeiten ...

