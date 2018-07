FRANKFURT (Dow Jones)--In Deutschland sterben weiterhin mehr Menschen, als nachgeboren werden. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) wurden in Deutschland im vergangenen Jahr 785.000 Kinder lebend geboren. Das waren das 7.000 Neugeborene oder 0,9 Prozent weniger als 2016. Zugleich starben 933.000 Menschen, 2,4 Prozent mehr als 2016. Seit 1972 starben in Deutschland in jedem Jahr mehr Menschen, als Kinder geboren wurden. 2017 lag die Differenz bei 147.000, im Jahr 2016 hatte sie 119.000 betragen.

