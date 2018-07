Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BNP Paribas vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Sie habe nur geringe Änderungen an ihren Gewinnprognosen für die französische Bank vorgenommen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei berücksichtigte die Expertin Währungseffekte und niedrigere Erträge im Investmentbanking./la/zb Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-07-13/09:13

ISIN: FR0000131104