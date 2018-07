Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Schlimmste stehe den Anlegern noch bevor, schrieb Analyst Fintan Ryan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seit Mai hätten sich die Wolken auf dem Zuckermarkt weiter zugezogen. Die Profitabilität in diesem Bereich dürfte zumindest für die kommenden achtzehn Monate unter Druck bleiben./ag/zb Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-07-13/09:13

ISIN: DE0007297004