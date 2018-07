Hier geht's zum Video

Gestern gab es keine neuen schlechten Nachrichten in Sachen Handelsstreit. Die Stimmung der Anleger wurde wieder besser. Und so stieg der DAX um 0,6 Prozent an. Damit schloss er nur ganz knapp unter der 12.500 Punkte-Marke. Marktidee: Activision Blizzard Bei Activision Blizzard läuft es derzeit glänzend. Die letzten Quartalszahlen waren hervorragend. Und auch die Aktie befindet sich seit geraumer Zeit im Aufwind. Seit dem Jahr 2009 hat das Papier seinen Wert fast verzehnfacht. Aus charttechnischer Sicht gab es gestern die nächsten positiven Signale.