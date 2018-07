iQivi steigt über 170% in 3 Monaten - erneut klare Kaufsignale

Symbol:WKN:ISIN:iQivi, Inc. hat sich auf die Entertainment-Services iQivi in der Volksrepublik China spezialisiert. Das Unternehmen bietet eine Plattform mit Sammlung von diversen Videoinhalten und betreibt zudem Kinos in China.Die Aktie wurde zum ersten Mal am 29. März dieses Jahres zum Handel zugelassen. Der Wert befindet sich seitdem in einem steilen Aufwärtstrend und ist von 16 US-Dollar auf 46,11 US-Dollar gestiegen – über 170% in nur 3 Monaten! Seit 20 Juni korrigiert die Aktie, was sehr üblich ist, nach so einer starken Bewegung. Gestern wurde die Zwischenkorrektur gebrochen und der Handelstag wurde mit einer starken grünen Kerze beendet. Das Momentum in diesem IPO-Wert macht das Papier überaus interessant und wird daher von uns weiter beobachtet.Chart vom 12.07.2018USDDie Aktie ist gestern etwas zu weit gelaufen um an dieser Stelle einen vernünftigen Swing Trade mit gutem Chancen-Risiko-Verhältnis umsetzen zu können. Optimal wäre es, wenn wir einen kleinen Pullback bis zu der 33,40 US-Dollar Marke sehen würden. Danach könnte der Stopp unter der grünen Breakout-Kerze gesetzt werden und es wäre genügend Potenzial bis zu der nächsten Widerstandszone von 46 US-Dollar vorhanden. In diesem Bereich könnten dann Teilgewinne realisiert werden und ein Teil der Position könnte für den weiteren Ausbruch zu neuen Hochs laufen gelassen werden.Die letzten Quartalszahlen wurden im April reportet und wann die nächsten Quartalszahlen bekanntgegeben werden ist derzeit nicht klar, jedoch ist bei diesem volatilen Wert Vorsicht geboten.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at