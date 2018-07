In der am 12. Juli 2018 abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung wurde für das Geschäftsjahr 2017/2018 die Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,85 je Stückaktie beschlossen, informiert Do&Co. Die Auszahlung der Dividende erfolgt abzüglich 27,5 % Kapitalertragsteuer, soweit keine steuerliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertagsteuer vorgesehen ist, ab 30. Juli 2018 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Handel ex Dividende an der Wiener Börse: ab 16. Juli 2018

