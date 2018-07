Für das wikifolio wurde am Mittwoch ATX-Neuling Porr aufgestockt, dies um 17:31 Uhr mit Erfüllung bei 28,215. Interessant ist, dass die jüngsten vier ATX-Zugänge Bawag, FACC, AT&S und jetzt auch Porr nach der Aufnahme deutlich schwächer gegangen sind, alle im zweistelligen Prozentbereich.Porr, in den ATX zu 31,80 (28,53/28,75 , 1,93% ) Bawag Group, in den ATX zu 46,50 (39,98/40,15 , 2,42% )FACC, in den ATX zu 23,20 (16,82/16,96 , 2,01% )AT&S, in den ATX zu 23,70 (16,35/16,47 , 0,66% )

