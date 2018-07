Der Euro hat am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar schwächer tendiert. Gegen 9 Uhr hielt er bei 1,1644 Dollar nach 1,1658 Dollar beim Richtkurs vom Donnerstag. In New York hatte die Gemeinschaftswährung gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1673 Dollar notiert.Der Euro handle seit Mitte Mai in einer Spanne von 1,1506 und 1,1851 ...

