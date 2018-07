Die rasant fortschreitende Miniaturisierung und wachsende Bauteilvielfalt erhöhen zusätzlich die Anforderungen an den Druckprozess und stellen auch weiterhin eine große Herausforderung für Elektronikfertiger dar.

Um am Rande des technisch Machbaren stabile und effiziente Druckprozesse zu erzielen, braucht es heute mehr als nur exzellente Druckerplattformen - es braucht produkt- und prozessspezifisch abgestimmte Gesamtlösungen aus Drucker, Schablonen, Rakel, Beschichtungen, Toolings und Verbrauchsmaterialien. Als weltweit einziger Ausrüster bietet ASM Assembly Systems neuerdings ein umfassendes Portfolio an diesen Process Support Products (PSP) - auch für Drucker anderer Hersteller. Damit will das Unternehmen noch tiefer in den Prozess eintauchen und deutliche Verbesserungen für Elektronikfertiger erreichen, die alleine über den Schablonendrucker noch nicht möglich sind.

Warum gerade PSP?

Was bestimmt die Qualität und Stabilität des Druckprozesses? Wer als Elektronikfertiger die steigenden Anforderungen für Elektronikprodukte in Telekommunikation, Automotive, ...

